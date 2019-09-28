بنفيكا يهزم فيتوريا سيتوبال وينتزع صدارة الدوري البرتغالي مؤقتا

انتزع فريق بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه فيتوريا سيتوبال اليوم السبت في الجولة السابعة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز ماريتيمو على موريرينسي 2 .1

ويدين بنفيكا بالفضل في هذا الفوز للاعبه كارلوس فينيسيوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة.64

وشهدت المباراة طرد عادل تاعرابت لاعب بنفيكا في الدقيقة.80 ورفع بنفيكا رصيده إلى 18 نقطة، بفارق نقطتين أمام فاماليكاو الذي يواجه بيلينينسيش في وقت لاحق، وتوقف رصيد فيتوريا سيتوبال عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب ماريتيمو تأخره بهدف أمام ضيفه موريرينسي إلى فوز 2 .1

وتقدم موريرينسي بهدف سجله نيني في الدقيقة 72 قبل أن يسجل ماريتيمو هدفين متتاليين عن طريق رودريجو بينيو الأول في الدقيقة 84 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة.86

ورفع ماريتيمو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد موريرينسي عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.