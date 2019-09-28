أحمد موسى يوجه رسالة للسيسي

قال الإعلامي أحمد موسى إن أهلنا بالصعيد ومصر لن يسمحوا بعودة الفوضى مرة أخرى.



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن المصريين عمرهم ما هيكونوا مع الإخوان الإرهابية، مؤكدا: "دول مع الجيش والشرطة والرئيس، دول مع مصر".



ووجه "موسى" رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: أتمنى من الرئيس النظر في قرار وزير الري بفرض ضرائب على المزارعين المستفيدين من منافع الري.

