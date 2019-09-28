نتائج مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم
السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:12 م
انطلقت اليوم 28-9-2019 العديد من المباريات المهمة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
يقدم موقع "الدستور" نتائج مباريات دورى أبطال إفريقيا اليوم:
فاز بطل زمبابوي بلاتينيوم على نظيره يونياو دو سونجو بطل موزمبيق (4 - 2).
وفاز زيسكو يونايتد على نظيره يانغ أفريكانز (2- 1).
وفاز الرجاء المغربي على نظيره النصر الليبي (3- 0).
وفاز الأهلي على نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية (4-0).
يقدم موقع "الدستور" نتائج مباريات دورى أبطال إفريقيا اليوم:
فاز بطل زمبابوي بلاتينيوم على نظيره يونياو دو سونجو بطل موزمبيق (4 - 2).
وفاز زيسكو يونايتد على نظيره يانغ أفريكانز (2- 1).
وفاز الرجاء المغربي على نظيره النصر الليبي (3- 0).
وفاز الأهلي على نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية (4-0).