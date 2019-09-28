نتائج مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

انطلقت اليوم 28-9-2019 العديد من المباريات المهمة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



يقدم موقع "الدستور" نتائج مباريات دورى أبطال إفريقيا اليوم:



فاز بطل زمبابوي بلاتينيوم على نظيره يونياو دو سونجو بطل موزمبيق (4 - 2).



وفاز زيسكو يونايتد على نظيره يانغ أفريكانز (2- 1).



وفاز الرجاء المغربي على نظيره النصر الليبي (3- 0).



وفاز الأهلي على نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية (4-0).