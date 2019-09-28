مايا مرسي تناشد القضاء بسرعة النظر في قضية الطفلة "جنة"

أدان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه بشدة ما تعرضت له الطفلة جنة ذات الـ5 أعوام والتى وافتها المنية إثر التعذيب الذي تعرضت له من الجدة لفترة طويلة.



ونعت مايا مرسي ببالغ الحزن والأسي الطفلة جنة، مشيرة إلى أن جميع الكلمات تقف عاجزة أمام بشاعة العذاب الذي تعرضت له هذه الطفلة البريئة التى لم ترتكب أي ذنب تستحق عليه هذا المصير، وهذه الجريمة تدل على انعدام الرحمة والإنسانية في قلوب الأشخاص الذين ارتكبوها وكان يجب عليهم حمايتها والحفاظ عليها.



وناشدت مرسي، القضاء العادل سرعة النظر في القضية وتوقيع أقصى عقوبة في حق كل من شارك أو أسهم في قتل الطفلة جنة، حتى يكونوا عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة سيقوم بتكليف أحد محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بمتابعة الإجراءات القانونية والتأكد من توقيع أقصى عقوبة على من ارتكب هذه الجريمة، والحصول على جزائهم الذي يستحقونه.



من جانبها؛ أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمينة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلسين سيتعاونان في متابعة إجراءات القضية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة الطفلة جنة، فضلًا عن تقديم جميع سبل الدعم النفسي لها، وسيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقًا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.



وأوضحت العشماوى أنه سيتم العمل على تنسيق الجهود المبذولة لمناهضة كل أشكال العنف ضد الأطفال.