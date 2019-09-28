تأجيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وماليندي بطل زنجبار إلى صباح غد

قرر الغاني مونكايلا آدم مراقب مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأحد، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية، تأجيل الاجتماع الفني للمباراة الذي كان من المقرر إقامته اليوم إلى العاشرة صباح غد بأحد فنادق برج العرب.



يأتي هذا القرار بعد تأخر وصول بعثة ماليندي، حيث ستصل إلى مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من فجر غد لتتوجه على الفور إلى برج العرب.



وكان المصري قد حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب بنتيجة 4ـ1.