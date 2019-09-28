الفيصلي يهزم العدالة بثلاثية ويقفز للمركز الثاني بالدوري السعودي

انتزع فريق الفيصلي المركز الثاني بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بعد أن قلب تأخره بهدف أمام العدالة إلى فوز 3 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة والتي شهدت فوز الحزم على ضمك 4 صفر والرائد على الفيحاء 2 صفر.

وتقدم العدالة بهدف سجله عبد الله عبد الوهاب اليوسف في الدقيقة 33 وتعادل إيجور روسي في الدقيقة 47 ثم أضاف ويليام ألفيس دي أوليفيرا الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 88 قبل أن يسجل لويس جوستافو الهدف الثالث للفيصلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر لويس جوستافو ركلة جزاء للفيصلي في الدقيقة.54

ورفع الفيصلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الهلال، وتوقف رصيد العدالة عند سبع نقاط في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، لقن فريق الحزم ضيفه ضمك درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 صفر.

وسجل أهداف الحزم كارلوس ستراندبيرج (هدفين) في الدقيقتين الرابعة و69 وحسن جمال الحبيب في الدقيقة 38 ويوسف محمد عمر في الدقيقة.78 وأهدر محسن ياجور لاعب ضمك ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة.74

ورفع الحزم رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن وتوقف رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز الرائد على الفيحاء بهدفين نظيفين سجلهما ماركو بيريز في الدقيقة 20 وأحمد يوسف الزين في الدقيقة.61

وشهدت المباراة طرد أرسينيو مارتينز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع الرائد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد الفيحاء عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.