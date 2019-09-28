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حوادث

القبض على 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمعصرة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:07 م
جريدة الدستور
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ألقت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم محمد مجدي، القبض على 7 أشخاص، حال قيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل منزل، بدائرة القسم.
ووردت معلومات للنقيب محمد زناتي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها قيام كل من "صبرى محمد مجاهد- محمد جمعة عيسوى- وائل محمد طلعت- أبوالخير قرنى محمد- ربيع جمال عثمان- خالد زكى حسان-محمد ثابت شوقى"، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك المتهم الأول، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمت مداهمة العقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة قطرها 8 أمتار وأدوات الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر رقم 27254 وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.

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