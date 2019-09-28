ضبط عاطل لتحرشه بفتاة في التجمع الخامس

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطل لتحرشه بفتاة أمام أحد الأندية الرياضية بمنطقة التجمع الخامس.



وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من فتاة بقيام شاب بالتحرش بها أمام أحد الأندية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم ضبط "م. ن"، 22 سنة، عاطل وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة أو معرفته بالفتاة.



وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

