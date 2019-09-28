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رياضة

ختام المعسكر الأول لمنتخب النسائية باختيار 20 لاعبة و6 حارسات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:59 م
جريدة الدستور
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اختتم اليوم السبت المعسكر الأول للمنتخب الوطني للكرة النسائية الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام استعدادا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في يناير المقبل.

شارك في المعسكر 70 لاعبه تمت تصفيتهن إلى 20 لاعبة و6 حارسات للمرمى سيتم العمل على رفع المستوى الفني لهن تمهيدا لضمهن إلى المنتخب تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف المدير الفني، وذلك حسبما ذكر الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك).

من جانبها، حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد على متابعة معسكر الفريق للوقوف على مستوى اللاعبات وتطوير منظومة الكرة النسائية بمصر من خلال لجنة تطوير الكرة النسائية التي تضم الدكتورة سحر عبد الحق والدكتور محمود سعد والدكتور عبداللطيف إمام والدكتور مجدي رزق من لجنة الحكام.

وكانت لجنة تطوير الكرة النسائية اجتمعت على هامش المعسكر حيث تم مناقشة كيفية وضع مشروع للنهوض بالكرة النسائية على أسس علمية بداية من البراعم والمدارس والجامعات.

وأكدت سحر عبد الحق أنها اتخذت بالفعل خطوات كبيرة نحو إقامة دوري المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم كما نجحت في منح الحافز الرياضي على المجموع للاعبات المشاركات في الدوري من جميع المدارس من أجل تحفيز الفتيات على المشاركة في اللعبة
فيما أعرب حسين عبد اللطيف عن ارتياحه بالوقوف على مستوى جميع اللاعبات واختيار العناصر الأفضل وأشار إلى منح فرصة أخرى لبعض العناصر التي تم استبعادها في المعسكرات المقبلة.

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