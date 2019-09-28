"هنفذ عمليات تهز البلد".. إخواني يُحرض على عمليات إرهابية

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيلا صوتيا للإرهابي علي بطيخ، عضو مجلس شورى الجماعة الارهابية، وهو يؤكد أن جماعة الإخوان تجهز لعمل إرهابي كبير سيهز الدولة المصرية خلال الأيام المقبلة.



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أبطال القوات المسلحة والشرطة هم من يدفعون الثمن ويضحون بأرواحهم، لافتًا إلى أن الخونة يحاولون تشويه صورة الجيش في الداخل والخارج.



وأوضح أن أبطال القوات المسلحة والشرطة من يقفون ويضحون لأجل صمود مصر، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول إحداث الوقيعة بين الشعب المصري وقواته المسلحة.



