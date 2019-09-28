الهولندية سيفين حسن تفوز بذهبية سباق 10 آلاف متر

توجت الهولندية سيفين حسن اليوم السبت بالميدالية الذهبية لسباق عشرة آلاف متر ضمن فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى.

وأحرزت حسن الميدالية الذهبية بعدما تصدرت السباق قاطعة المسافة في 30 دقيقة و6. 17 ثانية متفوقة بفارق على نحو أربع ثوان على الإثيوبية ليتيسنبيت جايدي التي احتلت المركز الثاني بزمن بلغ 30 دقيقة و2. 21 ثانية وأحرزت الميدالية الفضية علما بأن جايدي كانت صاحبة أفضل رقم للسباق في العام الحالي بزمن بلغ 30 دقيقة و89. 37 ثانية.

وكانت الميدالية البرونزية للسباق من نصيب أنجيس جيبت تيروب التي قطعت المسافة في 30 دقيقة و2. 25 ثانية.