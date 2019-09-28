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أحمد موسى: الإخوان وراء العمليات الإرهابية ضد مصر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:49 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى: إن جماعة الإخوان الإرهابية وراء العمليات الإرهابية التي يتم تنفيذها ضد الدولة المصرية.

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن تنظيم بيت المقدس هو الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية.

وعرض مقدم برنامج "على مسئوليتي" تسريبا صوتيا مسجلا للإرهابي "علي بطيخ" عضو مجلس شورى الجماعة الإرهابية، يكشف أن الدعوات التحريضية بالنزول يوم الجمعة كان مُدبرا لها من يوم الأربعاء من قبل الجماعة الإرهابية.

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