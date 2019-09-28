فتح الله كولن: مصر تستطيع تقديم نموذج أفضل من العثمانيين

قال الداعية التركي محمد فتح الله كولن، إن العثمانيين كان لهم تأثير في العالم الإسلامي، لكن مصر تستطيع تقديم نموذج أفضل إن حافظت على خط الاعتدال والتوازن، وهي قادرة على ذلك بما تتمتع به من سمعة طيبة، فكثير من دول إفريقيا ودول العالم الإسلامي ينظرون لمصر نظرة احترام، ويتخذون منها نموذجا يحتذى به.



وأضاف "كولن"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "ten"، اليوم السبت: "مصر هيمنت في فترة من فترات التاريخ على المقدرات الإنسانية، لذا مصر قادرة على خلق طاقة تعاضد بين الدول كافة إذا واصلت سيرها".



ولفت إلى أنه إذا كان الغرب في الماضي هو عدو الإسلام، فإن إيران تتبنى عداوة غريبة ضد البلدان السنية، ويجب أن تتوقف عن الإساءة للصحابة، فهذه أمور مهمة للغاية لكي تجتمع أمة المسلمين.



وأردف: "الغرب كانوا يعادون العالم الإسلامي في القديم، ولكن المشهد الراهن للمسلمين المزري لا يبدو قابلا للإصلاح والتقويم دفعة واحدة ويحتاج 3 أجيال كي يستقيم".

