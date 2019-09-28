إصابة مواطن إثر سقوطه من الطابق الثالث بالمرج

أصيب مواطن منذ قليل بإصابات بالغة إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة المرج وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج.



وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه سليم، واختل توازنه أثناء تواجده فوق سطح المنزل محل سكنه مما أسفر عن سقوطه في منور المنزل.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد إخطار لقسم شرطة المرج يفيد بوصول رجل ثلاثيني مصاب بإصابات بالغة، نتيجة سقوطه بمنور المنزل محل سكنه وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وجارٍ استجواب أهلية المجني عليه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.