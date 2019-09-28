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الثقافة

"العربية للإبداع" يكرم الشخصيات المؤئرة في المجتمع

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:47 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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أعلنت الدكتورة آمال إبراهيم رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع، أن النسخة الرابعة من المهرجان سوف تشهد العديد من الفعاليات التي تهدف جميعها إلى إثراء العمل النسوي وتعزيز دور المرأة في المجتمعات العربية، وهو ما جعل القائمين على المهرجان إلى وضع مجموعة من المعايير على أساسها يتم تكريم الشخصيات النسائية الأبرز والأنجح عربيًا في مختلف المجالات تشجيعًا وتحفيزًا لاستكمال مسيرتهن المهنية، وكذلك تشجيع الفتيات والنساء على تحقيق النجاحات المختلفة.

وأضافت في تصريح صحفي، أن المهرجان في نسخته الرابعة سوف يشهد تكريم كل من "الإعلامية دعاء فاروق مقدمة برنامج حياتنا والإعلامية خلود نمر والإعلامية أميرة العقده المذيعة بالتفزيون المصري، وكوثر الجوعان رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام، والدكتورة ماجدة ابو راس رئيس جمعية البيئة السعودية، وجدان العقاب رئيس جمعية البيئة الكوتية، والدكتورة سميرة بنتن رئيس منظمه العربية للسلام في والتنميةفي مكة المكرمة والدكتورة حنان منيب المستشار الثقافي في فرنسا سابقا، والدكتورة مها غانم رئيس جمعية الابداع والتنمية، والدكتورة أميرة بنتن من السعودية، والمطربة ريانة السيد من السعودية، والمطربة نهي حافظ من مصر، والكاتبة علا الشيمي من السعودية، والشاعر حازم العشماوي من السعودية، والدكتورة صحر أنور رئيس موسسة هي مصر، وناهد يسري مسؤولة التمكين الاجتماعي في موسسة سويرس، والمطربة عبير صنصور من فلسطين، ونجلاء بيطار موسسة دعم اللاجئين من سوريا، وهادية بن جامع البحيري من تونس، وسلوي عبد الله قاسم من البحرين،" وذلك تقديرًا لدورهم وجهودهم والنجاحات التي استطعن تحقيقها خلال مسيرتهن المهنية.

ونوهت رئيس المهرجان، ان المهرجان يعتبر إشراقة مضيئة في الثقافة العربية، حيث يشارك عدد كبير من المثقفين ورجال الأعمال والمثقفات العرب الذين يساهمون في رفد الثقافة العربية بما تجود به افكارهم وابحاثهم، مشيرة إلى أن هذا العام ستكون الدورة الرابعة للمهرجان والتي ستبرز مبادرات المرأة العربية في عملية التنمية في الوطن العربي، وما هو الدور الرائد للمرأة العربية وتشجيعه على ريادة المناصب العالية في دولتهم.

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان المرأة العربية للإبداع والتميز في دورته الرابعة، ينطلق أكتوبر المقبل تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حسن راتب، مالك قناة المحور، والدكتور على حسن الناقور، ورجل الأعمال عنان الجلالي، وذلك بمشاركة ممثلين من 13 دولة عربية، وعدد من الوزراء إضافة إلى لفيف من رجال السياسة والفن والإعلاميين.

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