المصريين الأحرار يواصل جولاته بالمحافظات

نظم حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة البحيرة، ندوة تحت عنوان " كيف تصبح عضوًا ناجحًا بالمجالس المحلية؟" بمقر الأمانة بدمنهور.



وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لإصقال كوادر الحزب وإعدادها لانتخابات المحليات؛ وحاضرها منتصر العمدة مالك أمين اللجان النوعية بالحزب.



وسط حضور قيادات الحزب بمحافظة البحيرة وعلى رأسهم المهندس محمد سعد سلامة أمين الحزب، وأحمد حمودة أمين التنظيم وأمناء المراكز ومسئولي القطاعات.





ورحب المهندس محمد سعد سلامة أمين المحافظة، بالحضور وقيادات الحزب؛ معربًا عن شكره لجهود رئيس الحزب ودعمه الكامل لكل أعضاء الحزب والأمانات بالبحيرة.

وكرم الحزب فى بداية الندوة عددا من أعضاء أمانة الحزب بمركز بدر على جهودهم فى خدمة المواطنين ونجاح حملة ابدأ بنفسك لتجميل وتزيين المدينة.





وفسر "العمدة" النصوص الدستورية التي تتناول شكل المجالس المحلية المنتظرة، واختصاصها واستقلالها ونهائية قراراتها، وصلاحيات المجالس المحلية وأعضائها.



كما تناول الحديث عن شروط الترشح للمجالس المحلية والفئات الممثلة إيجابيًا وفق الدستور وهي المرأة والشباب بنسبة ٢٥٪ لكل منهما والعمال والفلاحين بنسبة ٥٠٪ على الأقل ووجود تمثيل مناسب لكل من المسيحيين وذوي الإعاقة.



كما تطرق أمين اللجان النوعية بالحزب إلي اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية لكل محافظة بعيدا عن انفراد الوزارات بخطط المحافظات ومشروعاتها، وأثر ذلك بالمستقبل على التطوير البنية التحتية لكل محافظة.



وأكد "العمدة" استمرار دعم الحزب لأبنائه بالدورات والمحاضرات السياسية والاقتصادية، وبخاصة الأمور التي تسهم بصورة قوية في إعداد المزيد من الكوادر لخدمة الوطن والمواطنين.