"المحامين" تعلن زيادة المعاشات قريبًا

قال صلاح صالح، رئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين، عضو مجلس النقابة العامة، إن النقابة ستقوم قريبًا بزيادة المعاش واستحقاق أسرة المتوفى المعاش كاملًا حتى ولو كان وارثًا واحدًا.



وأوضح صالح، فى تصريحات له، أن المعاش سيكون بحد أقصى 3 آلاف جنيه وحد أدنى ألف جنيه.



كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد أعلن عن إعداد النقابة لقرار يعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه، يتعلق بصرف معاش المحامي كاملًا لآخر شخص مستحق له، بدلا من الخصم الذي يتم الآن عقب خروج أي من مستحقي المعاش، ويتضمن القرار تقريرًا مقدمًا لاكتواري النقابة لرفع الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه.

