مهاتير محمد: لا نسعى لاستفزاز بكين بشأن بحر الصين الجنوبي والويغور

قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، اليوم السبت، إن بلاده لا تريد أن تدخل في مواجهة مع الصين حول بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وانتهاكات بكين المزعومة ضد أقلية الويغور المسلمة.



وأضاف في مقابلة مع موقع إخباري خلال زيارته لنيويورك الأسبوع الماضي أن ماليزيا دولة صغيرة للغاية بالمقارنة بهذا العملاق الآسيوي حتى على الرغم من أن السفن الصينية التي تمسح مياهها بحثًا عن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي تفعل ذلك دون إذن.

وقال محمد لموقع بينارنيوز: "نحن نراقب ما يفعلونه، ونبلغ عما يفعلونه لكننا لا نطاردهم أو نحاول أن نكون عدوانيين تجاههم".

وأضاف: "قامت دول المالاي قرب الصين خلال الألفي سنة الماضية. تمكنا من البقاء لأننا نعرف كيف ندير أنفسنا. نحن لا نحاول أن نكون عدوانيين عندما لا نملك القدرة على ذلك، لذلك نستخدم وسائل أخرى".

واتفقت الصين وماليزيا هذا الشهر على إنشاء آلية للحوار المشترك حول بحر الصين الجنوبي في وقت تتحسن فيه العلاقات بين البلدين. والصين هي أكبر شريك تجاري لماليزيا.

وقال محمد أيضًا إن قوة الصين هي السبب في أن ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة لا تثير كثيرًا قضية قمع بكين المزعوم للويغور المسلمين.