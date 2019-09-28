عضو"الوطنية للصحافة" يضع روشتة لمحاربة التضليل الإعلامي

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة: إن الإعلام المصري تعافى خلال الأيام الأخيرة ونجح في وضع المواطن في الصورة الحقيقية، من خلال رده على ما يُطلق عليه إعلام القنوات المُعادية.



وأضاف "علم الدين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي: أن إعلام القنوات الإرهابية المُعادية ما هو إلا دعاية سوداء وكذب وتضليل.



وأوضح أستاذ الصحافة بكلية الإعلام: أنه في حالة توافر المعلومات الدقيقة، يستطيع الإعلامي المحترف من خلال معالجتها وتقديمها بشكل صحيح للمواطن أن يقضي على أي شائعات وتضليل إعلامي.



وتابع: الإعلام المصري صاحب قضية، لافتًا إلى أن المصريين يؤمنون بوطنيتهم ويدافعون عن الحق ضد من أرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل.



وشدد على ضرورة موازنة الإعلام المصري بين دوره التنموي وتحقيق النجاح الاقتصادي حتى يستطيع الإنفاق على نفسه.

