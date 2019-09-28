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تقارير ومتابعات

أبرزها "المرقة والأندومي".. خرافات شائعة عن السرطان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:34 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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خرافات وأكاذيب يروجها بعض رواد التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا ويصدقها الناس، وأبرزها عن الأشياء التي تسبب مرض السرطان، ليأتي الدكتور هاني الناظر، ليوضح عدة شائعات وحقيقتها على حسابه في فيسبوك.

الشائعة: مصر أكبر دولة في العالم في الإصابة بالسرطان.

الحقيقة: الدنمارك هي الأولى وتليها أستراليا وأمريكا وفرنسا وبقية دول أوروبا وتأتي مصر في المؤخرة حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

الشائعة: تجميد الخبز والثوم في أكياس بلاستيك في الفريزر يسبب السرطان

الحقيقة: كلام غير علمي

الشائعة: ترك الملوخية والأرز للبيات في الثلاجة ينتج عنه ظهور ديدان

الحقيقة: تهريج مضحك

الشائعة: إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان

الحقيقة: كلام غير علمي تمامًا

الشائعة: أكل الموز بعد البيض يؤدي للوفاة

الحقيقة: تخريف

الشائعة: تناول الصمغ العربي يشفي من الفشل الكلوي

الحقيقة: غير حقيقي

الشائعة:شرب الشاي او النسكافيه مع اللبن يسبب أمراض عديدة

الحقيقة:غير صحيح

الشائعة: مرقة الدجاج والأندومي تسبب الإصابة بالسرطان

الحقيقة:لا يوجد اي دليل علمي على صحة هذه الإشاعة

الشائعة: القمل في الشعر يمنع الإصابة بالجلطات الدماغية، ويحسن الدورة الدموية ويمنع سقوط الشعر

الحقيقة: كذب وتضليل

الشائعة: شاي ليبتون اكسترا به مواد مسرطنة

الحقيقة: محاولات لضرب الشركة بكلام فارغ

الشائعة: صور سمكة لها رأس بقرة أو طائر برجلين خروف، وصور أخرى مركبة ومكتوب تحتها قل سبحان الله

الحقيقة: كلها تخاريف ومهازل

الشائعة:الخضراوات والفاكهة المصرية كلها ملوثة وتسبب السرطان وتنقل فيروس سي

الحقيقة: تخريف وكذب لأن فيروس سي لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب، ولكنه ينتقل عن طريق الدم كما أن المنتجات الغذائية المصرية لا تسبب السرطان، والدليل على هذا أن ترتيب مصر متأخر عالميًا في نسبة الإصابة بالمرض مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان سنويًا، وانخفاض نسبة الوفيات وفي نفس الوقت كل أعضاء السفارات الأجنبية في مصر وكل السائحين في جميع الفنادق يتناولون الخضروات والفاكهة المصرية، ولو كانت ملوثة لكانت بلادهم حذرتهم من أكلها.

الشائعة: وضع البصل في غرفة النوم ليلا يمنع إصابة الإنسان بالأمراض

الحقيقة: كلام غير منطقي

الشائعة: تناول البنادول مع السڤن يؤدي للوفاة

الحقيقة:تخريف

الشائعة: لا يوجد مرض اسمه السرطان ولكنها خدعة أطلقها الاستعمار وشركات الدواء العالمية لبيع أدويتهم

الحقيقة: تخريف فالسرطان حقيقة ومرض موجود منذ القدم وقد وجدنا في أبحاثنا العلمية في المركز على الهياكل العظمية للمصريين القدماء إصابات بالسرطان في العظام.

الشائعة: الحلويات والشوكولاتة بأنواعها المختلفة ومنتجات غذائية أخرى تنتجها المصانع المصرية معظمها بها مواد مستخلصة من الخنزير

الحقيقة: كذب وإشاعات مغرضة لضرب المنتجات المصرية ولا يوجد في مصر مصنع واحد لمنتجات غذائية يستخدم شحوم أو أي أجزاء من الخنزير في منتجاته

الشائعة: تسخين الطعام في الميكرويڤ خطر ويسبب السرطان

الحقيقة: كلام غير علمي وغير صحيح

الشائعة: الموز مع اللبن ضار بالصحة وخطر

الحقيقة: كلام غير صحيح

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