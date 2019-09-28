أبوشقة: تجمع الشباب رسالة للجميع أن هذا هو الوفد بثوبه الجديد

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مشهد تجمع شباب الوفد هو رسالة للجميع بأن هذا هو الوفد في ثوبه الجديد بتاريخه العريق وهو نواة الفخر.



جاء ذلك خلال ختام فعاليات معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.



وأكد "أبوشقة" أن مبادرة الوفد مع الشباب تأكيد أن ركيزة أي عمل حزبي هم الشباب والمرأة؛ لأن أي حزب سياسي لا بد أن يُعد كوادر شبابية للاستعداد لأي انتخابات والمساهمة في العمل السياسي، خاصة أن هناك انتخابات على الأبواب.



وشدد رئيس الحزب على ضرورة انتشار شباب الوفد في الشارع ليكون مصدر تنوير حقيقيا للوطنية التي هي رمز لحزب الوفد.



وقال إن مبادرات الوفد كمبادرة الوفد مع المرأة والتي كان لقاؤها في الغربية بطنطا، كانت إشارة واضحة وصحيحة للعمل السياسي الحزبي على مرأى ومسمع من الجميع.