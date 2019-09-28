برايس تصبح أول أمريكية تفوز بلقب العالم في الإطاحة بالمطرقة

فازت دي آنا برايس بذهبية الإطاحة بالمطرقة للسيدات ببطولة العالم لألعاب القوى، اليوم السبت، لتمنح بلادها اللقب العالمي الأول على الإطلاق في تلك المنافسات.



وضمنت برايس، التي تصدرت التصفيات بمسافة 73.77 متر، اللقب عندما حققت 77.54 متر في محاولتها الثالثة لتستفيد من غياب أنيتا فودارتشيك بطلة العالم أربع مرات بسبب الإصابة.



وتصدرت المتسابقة البالغ عمرها 26 عامًا الترشيحات بعد تحقيق أفضل رقم هذا الموسم والذي بلغ 78.24 متر لتفوز بالتجارب الأمريكية في يوليو.



وجاءت البولندية جوانا فيودوروف في المركز الثاني محققة أفضل رقم شخصي لها وبلغ 76.35 متر فيما نالت الصينية وانغ تشينغ البرونزية محققة 74.76 متر.



وهيمنت فودارتشيك على المسابقة في الأعوام الماضية إذ أحرزت ذهبية آخر نسختين من الأوليمبياد، بالإضافة إلى أربعة من آخر خمسة ألقاب ببطولة العالم.