أبو شقة: الوفديون انتصروا على رهانات إسقاط الحزب والجريدة بعزيمتهم

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب لم يكن في ميزانيته سوى 400 ألف جنيه، وكانت ميزانية الجريدة وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات صفر، وكانت هناك رهانات بعدم الاستمرار في القيادة لشهر واحد، لكن بعزيمة الوفديين، استمر الوفد واستمرت جريدة الوفد في تقدم.



جاء ذلك خلال ختام فعاليات معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.



وأشار "أبوشقة" إلى تشكيل لجان المحافظات لحزب الوفد، وتشكيل اللجان النوعية على غرار اللجان النوعية بمجلس النواب، بالإضافة لتشكيل لجان جديدة كلجنة ذوي الإعاقة ولجنة المواطنة.



وأضاف رئيس حزب الوفد أن الأحزاب القوية يجب أن تكون على استعداد لخوض أي انتخابات في أي وقت، وهو ما يُعكف عليه الآن بانتشار الوفد في كل ربوع مصر، فكان انطلاق مبادرة الوفد مع الناس، بلقاءات واجتماعات، ثم كانت اللقاءات مع المسئولين للإجابة على الأسئلة الحائرة بين الجميع، فكان الوفد همزة الوصل بين المواطن والمسئول.