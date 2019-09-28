2 مليون سائح ألماني بنهاية 2019

كشف حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن إعلان شركة توماس كوك بألمانيا بإفلاسها لن تؤثر على الحركة السياحية القادمة من ألمانيا على مصر، موضحا أن هناك العديد من الشركات والتكتلات بألمانيا تستطيع أن تحصل على حصة توماس كوك الوافدة إلى مصر.



وأضاف الشاعر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لن تتأثر، طالما هناك استقرار أمني وسياسي داخل البلاد، فهذا ما يشجع السائحين على القدوم على أي شركة بديلة، لافتًا أن السائحين الذين يأتون عبر الشركات الكبرى يكون مأمن عليهم، وتتحمل شركات التأمين تكالفيهم فى حالة حدوث أي اضطرابات للشركة، الأمر الذى لايعرض الفنادق المصرية لأى خسائر.



الجدير بالذكر أن السوق الألماني يحتل المرتبة الأولى من الجنسيات الوافدة إلى مصر، فوفد منة خلال العام الماض قرابة المليون و200 إلف سائح، ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام الحالي إلى 2 مليون سائح إلماني.



