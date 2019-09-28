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رياضة

حارس شيفيلد يمنح ليفربول فوزا سابعا.. وانتصاران لتوتنهام وتشيلسي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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وجه ليفربول إنذارا إضافيا لمنافسيه في الدوري الانجليزي لكرة القدم بعد تحقيق فوزه السابع في سبع مباريات السبت على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف هدية من الحارس دين هندرسون، فيما نجح قطبا لندن توتنهام وتشيلسي في تحقيق الفوز.

وكان شيفيلد يونايتد الصاعد الى دوري الأضواء، في طريقه لعرقلة بطل أوروبا للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يفلت حارسه هندرسون (22 عاما)، تسديدة سهلة للهولندي جورجينيو فينالدوم هزت شباكه بعد مرورها بين قدميه (70).

وكان الهدف التسديدة الأولى في المباراة لليفربول بين الخشبات الثلاث.
وعبر الالماني يورن كلوب عن سعادته لتحقيق هذا الفوز الصعب لقناة "بي تي سبورت": "في هذا النوع من المباريات لا يوجد لعب جميل وعليك ان تعمل جاهدا لتحقق النتائج. فريقنا استحق الفوز لكن شيفيلد كان خصما صعبا".

ورفع ليفربول رصيده الى 21 نقطة كاملة، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحل ضيفا على إيفرتون في وقت لاحق. وأصبح ليفربول اول فريق في البريميرلي جيحقق سبعة انتصارات مطلع الدوري منذ تشلسي في موسم 2005-2006.

وحقق وصيف الدوري الماضي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، فوزه السادس عشر تواليا في الدوري (مع إضافة آخر مباريات الموسم الماضي)، علما بأن تشكيلة المدرب الالماني يورغن كلوب لم تخسر أمام فريق خارج "الستة الكبار" التقليديين منذ يناير 2018.

كما هو أول فوز للفريق الأحمر في الدوري على ملعب "برامال لاين" الذي شهد حضور 31 الف متفرج، في مدينة تبعد نحو 100 كلم شرق ليفربول.

وقال فينالدوم "لم نستهل المباراة بشكل جيد. بطأنا اللعب كثيرا في الشوط الاول، ولهذا تمكنوا من ايقافنا.. قبل سنوات قليلة لم نكن قادرين على حسم مباريات مماثلة".

ولعب ليفربول بالتشكيلة عينها التي تفوقت على تشلسي 2-1 في المرحلة السابقة، ولم يغيّر شيفيلد فريقه الذي فاجأ إيفرتون.

وكما وعد مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر، لم تكن المباراة نزهة لليفربول، لكنه عبر عن خيبته "ليفربول لم يكن في يومه وأعتقد اننا أهدرنا فرصة... فرصهم نتجت عن أخطائنا".

فتحت امطار خفيفة، قارع المضيف ضيفه القوي وكاد يباغت الحارس الاسباني المخضرم ادريان في اول ربع ساعة، فيما بدا ليفربول بعيدا عن الابداع في الشوط الاول.

لكن ليفربول الباحث عن لقبه الاول في الدوري منذ 30 عاما، صنع فرصتين خطرتين، الاولى للسنغالي ساديو مانيه والمرمى تحت رحمته (26)، والثانية الاخطر في الشوط الاول، قادها المصري محمد صلاح، لعبها مقشرة للبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي فضل تمريرها لمانيه فأطلقها ارضية ارتدت من القائم الايمن (43)، لينتهي الشوط الاول من دون اي تسديدة ليفربول بين الخشبات للمرة الاولى منذ يناير ضد برايتون.

في الثاني، لعب فينالدوم كرة "طائرة" بيمناه من حافة المنطقة حاول الحارس التقاطها بيديه، لكنها أفلتت منه ومرت بين قدميه دحرجة نحو الشباك (70). وعوض هندرسون جزءا من هفوته، منقذا انفراد صلاح بعد خطأ دفاعي (78).

ثم أهدر ليون كلارك فرصة ذهبية للمعادلة من حدود المنطقة الصغرى، مسددا برعونة فوق العارضة (85)، ليحقق ليفربول فوزه الثالث عشر تواليا ضد فريق صاعد إلى دوري الاضواء.

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