فان فلوتن تقدم عرضا رائعا وتفوز بذهبية سباق السيدات على الطرق

قدمت الهولندية انيمك فان فلوتن هجوما فرديا يعد الأعظم في تاريخ بطولة العالم للدراجات على الطرق لتحقق الفوز بسباق السيدات اليوم السبت.



وحسمت آنا فان دير بريخين المركز الثاني لهولندا أيضا بينما جاءت الاسترالية آماندا سبرات في المركز الثالث.



وهاجمت فان فلوتن (36 عاما) عند المرتفع الثاني هذا اليوم في بوركشير ديلز وانطلقت منفردة لمسافة 105 كيلومترات من بين 149 هي مسافة السباق ولم تتردد على الاطلاق وهي تشق طريقها نحو الميدالية الذهبية.



وبدت مجموعة المطاردة التي شملت خمس متسابقات، من بينهن البريطانية ليزي ديجنان، بلا حول ولا قوة بعد اختفاء فان فلوتن في المقدمة بعيدة عن انظارهن.



وحاولت الأمريكية كلوي دايجرت، الفائزة بسباق ضد الساعة، القيام بمحاولة أخيرة للحاق بفان فلوتن لكن دون جدوى.