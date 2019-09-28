الفرنسي مانارينو يبلغ نهائي بطولة تشوهاي للتنس

تأهل الفرنسي أدريان مانارينو إلى نهائي بطولة تشوهاي الصينية للتنس، بعد أن تجاوز تعثره في منتصف مباراة نصف النهائي أمام الإسباني ألبرت راموس بينيولاس لينهي المباراة لصالحه 6-0 و6-4 و6-1 ويبلغ بذلك ثاني نهائي في مسيرته.



وبدأ مانارينو، الذي سيلتقي في النهائي مع أليكس دي مينو شريكه في التدريبات، المباراة بشكل رائع، حيث فاز بأول سبعة أشواط ليهيمن على اللقاء.



وفاز راموس بينيولاس بشوطه الأول مع بداية المجموعة الثانية، وانتفض ليكسر إرسال منافسه ويفرض عليه خوض مجموعة حاسمة، لكن الإرسال الأول القوي لمانارينو ضمن له التأهل للنهائي بعد فوزه بآخر 5 أشواط ليحسم الفوز بعد ساعتين وثلاث دقائق.



وقال مانارينو عقب المباراة: "الأجواء كانت رطبة للغاية هنا وكانت مباراة قوية بدنيا لكني حافظت على تركيزي تماما"، وتابع: "حتى مع خسارة المجموعة الثانية حافظت على إيقاعي وبذلت جهدا بدنيا كبيرا في المجموعة الثالثة، وفي النهاية كسرت إرساله في شوط متكافئ للغاية في بداية المجموعة الثالثة، مما منحني دفعة لإنهاء المباراة بشكل جيد".