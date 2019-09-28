نجمات نجين من السقوط في فخ الموضة.. وحصدن لقب أفضل إطلالة بالجونة

أقيم مساء أمس الجمعة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وسط حضور عدد كبير من النجمات في مصر والوطن العربي.



وتنافست النجمات بإطلالتهن على السجادة الحمراء وحاولت كل منهن خطف الأضواء بإطلالتها، ولكن سقط الكثير منهن في فخ الموضة حيث جاءت معظم الإطلالات غريبة ولم تلق أي إعجاب من قبل متابعين المهرجان.



وعلى العكس تفوقت البعض منهن في اختيار إطلالات منسبة لهن حتى وإن جاءت بعض منهن جريئة كإطلالة الفنانية نجلاء بدر، ولكن لون الفستان وتصمميه كان مميزًا.



ومن أهم النجمات اللاتي حصدن لقب أفضل إطلالة ليلى علوي، ومي عمر، وداليا البحيري، وحنان مطاوع، ونجلاء بدر، وأيتن عامر، ويسرا، وشيرين رضا، وإنجي المقدم، وبشرى، ومي سليم، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي، وكذلك الفنانة رجاء الجداوي، والتي اختارت فستان فضي واسع وحصد على العديد من التعليقات التي أشادت به.



وللمرة الأولى شهد المهرجان تقاليع جديدة، وهي البدل الرجالية، حيث اختارت الفنانة التونسية هند صبري، الظهور ببدلة رجالية بدلًا من الفساتين وكذلك الفنانة ساندي، والفنانة سماح أنور والتي اعتاد منها متابعيها على الظهور بملابس شبه رجالية في أغلب أعمالها الفنية.

