محمد صفوت يودع بطولة فلورنسا للتنس من نصف النهائي

ودع محمد صفوت "المصنف 244 عالميا"، بطولة تشالنجر فلورنسا للتنس المقامة حاليًا بإيطاليا بعد خسارته اليوم في نصف النهائي أمام الأرجنتيني ماركو ترونجلليتي المصنف 205 عالميًا، بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة وحيدة.



وجاءت المجموعة الأولى بواقع 6-3 لصالح صفوت، قبل أن ينجح لاعب الأرجنتين في حسم المجموعتين الثانية والثالثة لصالحه بواقع 6-3، 6-0 في إطار نصف النهائي البطولة.



وكان محمد صفوت صعد لنصف النهائي عقب الفوز أمس على الهولندي روبين هاس في ربع نهائي البطولة بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة وحيدة بواقع 4-6، 6-1، 6-2.



يشار إلى أن محمد صفوت صعد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، حيث أنه أول لاعب تنس مصري يصعد للأولمبياد في التاريخ، عقب إحرازه ذهبية منافسات الفردي في دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة التي أقيمت أغسطس الماضي بالمغرب.