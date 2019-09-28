ما دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الأطفال؟

نعى المجلس القومي للطفولة والأمومة ببالغ الحزن، وفاة الطفلة "جنة" ذات الـ5 أعوام والتي وافتها المنية اليوم إثر تعذيب الجدة لها لفترة طويلة.



وطالبت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبار الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقًا لحكم المادة 230، 231 من قانون العقوبات المصري وهي الإعدام.



وترصد"الدستور" في السطور التالية اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة.



- يختص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة، ووضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.



- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.



-إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله والعمل على انقاذها بعد التصديق عليها متابعة تنفيذ اتفاقيات المعونة والمنح والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.



-يختص المجلس بتلقي الشكاوى في مجال حقوق الطفل ودراستها وإحالة من يرى إحالته منها إلى جهة الاختصاص مع متابعتها وإبداء الرأي فيها، وإعلام ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها مع الجهات المعنية، إلى جانب دراسة أية موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفل بعد إحالتها من أي جهة معنية، وإبلاغ السلطات العامة بأية انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.



-إبلاغ السلطات بأى انتهاكات ضد الأطفال.



-إصدار التقارير الدورية وغير الدورية حول أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الطفل على المستوى الحكومي والأهلي، وتقديمها إلى الجهات المعنية، ودراسة أى موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفل تحيلها أي جهة معنية للمجلس.

