أسامة هيكل يكشف سبل التصدي لحروب الجيل الرابع

كشف النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، عن أهم أسباب نجاح حروب الجيل الرابع الموجهة إلى الدولة، وهي: نقص المعلومات وانتشار الشائعات.



جاء ذلك خلال المحاضرة الأخيرة بعنوان محاضرة«مستقبل الإعلام فى مصر»، في معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.



وشدد هيكل على ضرورة التفاعل والتعامل مع الإعلام في حالة حدوث أي أزمة لتقديم معلومات صحيحة وكاملة للجمهور، لمواجهة القنوات المعادية وما تبثه من أخطاء وأكاذيب.



وأضاف "هيكل" أن هناك مجموعة من التوصيات يجب أن تنفذ للتصدي لحروب الجيل الرابع ومنها: تطوير الإعلام الرسمي للدولة، وتغير نمط ملكية الصحف القومية، خاصة أن القارئ يتلقي المعلومات والأخبار عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن جميع الدول تعاني من تراجع الصحافة الورقية وتكثيف الدورات التدربية الإعلامية للإعلاميين وتعريف الإعلام والرأي العام والأهداف القومية للدولة المصرية ومناهج التعليم والدورات التدربية وبرنامج الإعلام.