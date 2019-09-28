"سلام" يفوز بجائزة الجونة الذهبية

فاز الفيلم الأردني القصير سلام بجائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، وتسلمت مخرجته زين دريعي الجائزة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي مساء أمس الجمعة، ويُعد هذا هو العرض الأول للفيلم في العالم العربي بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



كانت عروض الفيلم في مهرجان الجونة قد شهدت إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، حيث نفذت التذاكر قبل موعد عرض الفيلم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.



وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أمًا بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi360 "علاء الأسعد"، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.