"المحامين" تقرر مخاطبة النائب العام لتفعيل نصوص القانون

أعلن البيان الختامي لمؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، الذى انعقد في الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة"، توصيات لجنة حقوق المحامين وواجبتهم تجاه القضاء والنيابة:



- الالتزام بقانون المحاماة فيما ورد فيه بشأن واجبات وحقوق المحامين، وكذلك ما سيرد في مدونة السلوك طبقا لتعديلات قانون المحاماة.



- مخاطبة النائب العام لتفعيل نصوص القانون، بشأن حضور محامي مع المتهم أمام النيابة العامة في أثناء التحقيقات طبقا لنصوص القانون.

