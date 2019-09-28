هاني يونس: 4 ملايين مواطن استفادوا من برنامج الإسكان الاجتماعي

قال هاني يونس، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإسكان: إن "صعيد مصر" يشهد في هذه الفترة اهتماما غير مسبوق من جانب الحكومة المصرية.



وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC، مع الإعلامية ساره حازم: أنه من حسن الطالع أنه في الوقت الذي كان يجتمع فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان لمتابعة المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان وعلى رأسها المدن الجديدة في صعيد مصر، كان مسئولو وزارة الإسكان اليوم يقومون بتسليم وحدات من الإسكان الاجتماعي لمستحقين في مدينة أسوان الجديدة في صعيد مصر.



وأوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإسكان:أنه تم توفير 1.5 مليون فرصة عمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي، كما استفاد 4 ملايين مواطن من برنامج الإسكان الاجتماعي.



وتابع: نستهدف تحسين الأحوال المعيشية لمحدودي الدخل عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي.



يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بهدف استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر، وكذلك المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن بعض مشروعات الطرق والمحاور.

