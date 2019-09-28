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مصر

فتح باب التقدم للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:14 م
جريدة الدستور
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أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمود صقر، فتح باب التقدم للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، الذي تنظمه الأكاديمية في الفترة من 24-25 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال صقر في بيان أصدره اليوم، إن المعرض يعد بمثابة سوق سنوي للابتكار يجمع بين المبتكرين والمخترعين والباحثين من جهة ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة والحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم والمناطق الاستثمارية والبنوك من جهة أخرى.

وأضاف أن المعرض هو أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة وهو ما يمثل استكمالًا لدور ورسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى.

وأشار صقر إلى أن المعرض سيعقد هذا العام للمرة الأولى في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية وبمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم والتي بلغت حتى الآن أكثر من 20 دولة، وبدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولي لجميعات المخترعين بجنيف ووزارة التربية والتعليم (بنك المعرفة المصري) ووزارة التخطيط (رواد 2030) ومركز دول عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمي العربية وكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمنظمات الدولية العاملة في مصر.

وأكد أن المعرض أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين في مصر والمنطقة وأصبح على قائمة المعارض الدولية والمعرض في حد ذاته ليس هدفا وأنما احد الآليات التنفيذية التي تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التي يمكن أن تتبناها وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائي صنع في مصر.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستهدف أن يصبح المعرض أكبر تجمع للابتكار في إفريقيا وهو حاليا تقريبا كذلك، مشيرا إلى أنه سيتم على هامش المعرض هذا العام عقد دورة تدريبية دولية في الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز ويشارك فيها متدربين من أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك برنامج تدريبي مكثف في الملكية الفكرية والإعلام العلمي ومؤتمر شباب علماء الجيل القادم.

وأضاف أنه سيتم إطلاق الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر" خلال المعرض هذا العام بالتعاون مع قناة النهار.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المعروضات في الخمس دورات السابقة بلغ 1940 فكرة وابتكار، وكان إجمالي عدد الجوائز التي منحت 255 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية واحتضان بإجمالي تمويل قدره 5 ملايين ونصف جنيه، حيث تم احتضان 18 فائزا بمبلغ يقرب من 3 ملايين جنيه، أما بالنسبة للنسخة الخامسة للمعرض فقد كان لها النصيب الأكبر في المعروضات والجوائز، حيث عُرض به أكثر من 680 ابتكارا وتم منح 90 جائزة، وزار المعرض 5000 زائر وأكثر من 2 ونصف مليون زائر لصفحة المعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

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