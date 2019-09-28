

تلك الأشياء

التى تقر بطمأنينة

فى أعماقنا على أنها الحقيقة

ليست الحقيقة

إنها فقط تصوراتنا عن الحقيقة



ظل

يومًا ما

يكون لنا زوجات طيبات

ينتظرننا فى الغياب

وينجبن لنا أطفالًا

يشبهوننا تمامًا

يحملون أسماءنا

ونعوشنا أيضًا



رغبة

أقسم

سوف أطلب منها أن تكف عن إشعال الثقاب

البنت التى أسرتنى

وعلقتنى ميتًا على البابِ

ينهشنى

ذباب الرغبة



رجاء

رحيلكم وعودتكم

يحدثان ضوضاء شديدة

ألا ترحمون طبلة قلبى

قليلًا



صحراء

أعرف

كيف أعالج صحراءك

كى تصبح صالحةً

لكن عندما بدأت أفعل

اكتشفت أننى

يجب أن أنزع أولًا

كل الألغام التى زرعها الحلفاء



مانيكان

قالت: أنت رائع

ثم انصرفت إلى فاترينتها

انتظرت طويلًا

كى أعبر إليها

لكن

لم تورق الإشارة أبدًا



قانون

انتهت المطرة

من غسل الشوارع

فخرجت بنات

بكعوب عالية

ينقرن الرصيف الجديد

وقلبى



أورجازما

عندما تشرب يدىّ

أناملك ونمشى

أشعر أننى

أفض بكارة الشوارع

أحبكِ

هل أفرغ لكِ دمى

على ناصية



مازوخية

أصيص الورد

لا يختلف كثيرًا

عن القفص الذى نحبس فيه

عصفور الزينة

هكذا أخبرتنى الوردة



حزن

عارف

أنه صديقنا إبراهيم

لكننى بعد حزن عميق

قررت أن أقاطع الجنازات

أنا نفسى

لن أحضر جنازتى



اكتمال

تذكر

أن جيبيه خاويان

فملأهما بكفيه

ومضى مكتملًا



حقيقة

قشرت نفسى

حتى أصبحت على العظم

أنا الجوعان والبردان

والمقتول برصاص القناصة

على السلك الشائك لحدود ما



الكلمات

الكلمات فارغة

مثل أقداح

احتساها عابرو حانات

من قديم الأزل

ثم هشموها ورحلوا



بحر

على الكورنيش

دائمًا ما يتأبط الوقت أغنيةً

ودائمًا

ما يفتح البحر فمه

مثل سيد قشطة

عندما نلوح له

بأشيائنا التراجيدية

