"الزراعة" توزع أسمدة الموسم الشتوي على المزارعين

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة أغلقت موسم توزيع الأسمدة الصيفية الأسبوع الماضي، وبدأت هذا الأسبوع في توزيع أسمدة الموسم الشتوي في ٢٧ محافظة بمديرياتها المختلفة لجميع المحاصيل الشتوية.



وقال "الشناوي" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سيتم صرف مليون و٤٠٠الف طن لمحاصيل الموسم الشتوي، لكل الزراعات في المحافظات مع استمرار استقبال الأسمدة من الشركات المنتجة سواء الشركات الحكومية أو شركات المناطق الحرة، مشيرا إلى أن مصر لديها مساحة محصولية، تتعدى نحو ٨ ملايين ونصف فدان في الأراضي القديمة إلى جانب محاصيل الأراضي الصحراوية الجديدة.