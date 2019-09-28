شكوى رسمية بسبب سوء الأوضاع بمدرسة الشهيد كريم يحي

وجه أهالي مدينة نصر شكوى إلى البوابة الإلكتورنية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.



وجاء في الشكوى التي وجهت إلى مجلس الوزارء بشأن مدرسة الشهيد كريم يحي هلال الرسمية المتيزة "مستقبل 16" الكائنة بزهراء مدينة نصر. إن هناك عجزاً حاداً في أعداد المدرسين منذ العام الماضي بينما لم تتخذ إدارة المدرسة الإجراءات اللازمة لسد العجز.



وأضافت الشكوى أن هناك عجزاً حاداً أيضا في العمالة المنوط بها الإشراف على النظافة العامة ونظافة المراحيض، مما يتسبب في انتشار الأوبئة بين الطلاب فضلاً عن سوء الحالة النفسية.



وعلى الجانب الآخر رفض عدد من الأهالي دفع النفقات المدرسية اعتراضاً على موقف إدارة المدرسة من عدم الالتفات إلى المطالب السابقة.



وتداول الأهالي شكوى تقدم بها أحد أولياء الأمور تفيد بإصابة ابنه بفيروس (A) بسبب عدم نظافة الحمامات.



وقال الأهالي إن هناك تكدسا في الفصول الدراسية بدرجة كبيرة دفعت إدارة المدرسة لوضع الطلاب في أحد معامل العلوم والتي تحوي مواد تجارب بعضها يمثل خطورة على الطلاب نتيجة تواجدهم بصورة دائمة بجانب هذه المواد.

