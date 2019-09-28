"المصريين" يشارك الجالية المصرية بنيوجيرسي

برعاية الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، شارك الحزب في فعاليات الجالية المصرية بنيوجيرسي لدعم الدولة المصرية والرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية ضد جماعات الشر والظلام الداعين للفوضى والتخريب بالبلاد.



وأكد الحزب، أن المشاركة في فعاليات دعم الدولة المصرية الذي ينظمه الاتحاد العام للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، رسالة للعالم أجمع بأن المصريين يفتخرون برئيسهم السيسي ويعلنون تأييدهم الكامل لمسيرته في التنمية والبناء، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الجالية المصرية بنيوجيرسي يؤيدون باستماتة خطوات القيادة السياسية التي تبني وتعمر البلاد وتبذل قصارى جهدها من أجل رفعة شأن مصر ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية.



وأوضح الحزب أن المصريين جميعا بجميع طوائفهم يقفون خلف الرئيس السيسي راعي التنمية والاستقرار في المنطقة، ولن يسمحوا بتكرار مشاهد الفوضى والتخريب؛ لأنهم أصبحوا ينعمون بفيض من الأمن والاستقرار والتنمية في عهد الرئيس السيسي الذي لقن الإخوان درسا قاسيا وفضح مخططهم أمام العالم أجمع.