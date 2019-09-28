ضبط بندقية آلية بحوزة عامل زراعي في البحيرة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة في محافظة البحيرة، برئاسة الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث المركز، تحت إشراف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، من ضبط عامل زراعي، وبحوزته بندقية آلية 5 طلقات من ذات العيار بقرية أبو الخاوي، الواقعة في دائرة المركز.



وفي وقت سابق، تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شربات، مدير مباحث البحيرة إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط مركز شرطة كوم حماده، بحيازة "ر.ض"، 42 سنة، بندقية آلية، ومقيم في قرية أبو الخاوي.



وعقب استئذان النيابة العامة، تمكن النقيب محمد مشالي، معاون مباحث المركز، من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية، و5 طلقات من ذات العيار.



وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار رشيد حتحوت، مدير نيابة كوم حمادة، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.