صلاح يهدر "أسهل انفراد" أمام حارس شيفيلد يونايتد (فيديو)

أهدر نجم مصر الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، انفراد كامل بحارس مرمى شيفيلد يونايتد الإنجليزي، خلال المباراة التي تقام حاليًا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



واستغل صلاح خطأ فادحًا في خط دفاع نادي شيفيلد يونايتد، وتمكن من استخلاص الكرة والانفراد بالمرمى بشكل كامل؛ لكنه سدد الكرة بشكل غير متقن في قدم الحارس دين هندرسون؛ لتتحول في النهاية إلى ركلة ركنية.



ويتقدم ليفربول بهدف دون مقابل حتى الآن، سجله الهولندي فينالدوم في الدقيقة 70 من عمر المباراة.