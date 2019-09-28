منح "الهجرة"وسام "الإسكندر الأكبر"

منحت جمعية الصداقة المصرية اليونانية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "وسام الأسكندر الاكبر"، أعلى الأوسمة اليونانية للأنشطة المجتمعية؛ تقديرا لدورها في تعزيز التعاون بين شعوب الدولتين (مصر واليونان).



حيث منح بابا الكنيسة اليونانية للإسكندرية وسائر أفريقيا، ورئيس الجمعية، الوسام للوزارة وذلك لجهدها لتعزيز التعاون بين الشعوب المصرية واليونانية من خلال مبادرة إحياء الجذور "نوستوس"، والتي كان لها عظيم الأثر في نفوس الدولتين في ظل العلاقات الجيدة التي تجمعهم.



جدير بالذكر أن الوسام لم يحصل عليه في مصر سوى مكتبة الاسكندرية، وعدد قليل من الشخصيات المصرية.



ومن جانبها، أعربت وزارة الهجرةعن سعادتها بتقليدها أعلى الأوسمة اليونانية، لافتة إلى أن العلاقات بين مصر واليونان ضاربة في الجذور فهي علاقات تاريخية، وهناك إرث ثقافي مشترك وتاريخ عظيم يجمع بلادنا، مشيدة بالدور الكبير الذي قام به اليونانيون المقيمون في مصر سواء وقت تأميم قناة السويس أو في ثورة ٣٠ يونية.



وكانت الهجرة قد التقت السيدة صوفيا زاكاركي نائب وزير التربية والتعليم بدولة اليونان، والسيد ياني كريسولاكيس أمين عام وزارة الخارجية لشئون المغتربين، والسفير نيكولاس جاراليديس، الذين يقومون بزيارة لمصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بقضايا الهجرة، وبحث إعداد النسخة الرابعة لمبادرة إحياء الجذور واتفق الجانبان على المضي قدما في الإعداد للبرامج المشتركة للشباب من البلدان الثلاثة لإحياء والتأكيد على الجذور والتاريخ والثقافة والعلاقات المشتركة.