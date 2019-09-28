بالصور.."شباب أسوان" تنظم رحلة لجزيرة التمساح

نظمت إدارة الطلائع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم السبت، رحلة إلى جزيرة التمساح، وذلك ضمن خطة الإادارة فى المجال الاجتماعى.



وشارك فى هذه الرحلة أعضاء مراكز الشباب منهم م. ش أبو الريش بحرى، م.ش الشيخ هارون، فضلًا عن م.ش الحدود، ويصل عدد الطلائع المشاركين إلى 16طليع وطليعه.



وجاء ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسوان، وتنفيذ لتوجيهات فتحى محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوى مكى وكيل المديرية للشباب.



الجدير بالذكر، أن تعد جزيرة التمساح أحد الجزر البارزة فى مدينة أسوان، والتى يتوافد عليها العديد من الأهالى فى أيام الأعياد والعطلات، للاستحمام فى مياة النيل والتخفيف من حرارة الطقس المرتفعة خلال فترة النهار، وقضاء أوقات ممتعة برفقة أسرهم.

