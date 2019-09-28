الديهي يطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد "واشنطن بوست"

طالب الإعلامي نشأت الديهي، ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مدير مكتب واشنطن بوست، بعد ادعائه مشاهدة مقنعين مدججين بالسلاح في ميدان رمسيس بالقاهرة.



وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN": "أي كلام وأي تأليف، لماذا لم يصورهم إن كان شاهدهم؟".



وعرض الديهي، صورا لمدير مكتب واشنطن بوست بجوار مدرعة، قائلًا: "لديه ولع بالحرب، هذه ليست مهنية، وإنما مأجور".



وأردف: "أنا مع حرية الإعلام والمعارضة الوطنية، لكن لسنا مع الخونة".