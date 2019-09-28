ملخص وأهداف شيفيلد يونايتد ضد ليفربول (فيديو)

حقق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، فوزًا غاليًا على شيفيلد يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق فينالدوم فى الدقيقة 70 ليرفع "الريدز" رصيده من النقاط إلى 21 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما حقق الفوز السابع على التوالي، بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط في المركز العاشر.

ونجح فينالدوم في تسجيل هدف ليفربول من هجمة منظمة للفريق الضيف انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق ديفوك أوريجي حيث أبعدها دفاع شيفيلد يونايتد بشكل غير متقن إلى حدود المنطقة لتجد متابعة من جورجينيو فينالدوم بتسديدة مباشرة بإتجاه المرمى أخطأها الحارس دين هندرسون بشكل فادح للغاية حيث مرت الكرة إلى داخل الشباك من بين قفازاته وقدميه.



وبات ليفربول ثانى فريق يحقق الفوز فى أول 7 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد تشيلسي فى موسم 2005 – 2006.



فى ذات الصدد، تمكن ليفربول من تحقيق الفوز الـ 16 على التوالى بمسابقة الدوري الإنجليزي ويصبح على بعد انتصارين فقط من مانشستر سيتى صاحب الرقم القياسى.



وجاء تشكيل ليفربول ضد شيفيلد يونايتد كالتالى: أدريان فى حراسة المرمى، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينهو، هيندرسون، فينالدوم، محمد صلاح، ساديو مانى، وفيرمينو.



فى حين جاء تشكيل شيفيلد يونايتد ضد ليفربول كالتالى: هندرسون فى حراسة المرمى، باشام، إيجان، أوكونيل، بالدوك، لاندسترام، نوروود، فليك، ستيفنز، ماكبورني، روبنسون.



