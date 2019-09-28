حملة تموينية على محلات المبيدات الزراعية في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تحت إشراف اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، حملة استهدفت، مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه؛ حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق؛ لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين في البحيرة، عن ضبط 59 عبوة بويات منتهية الصلاحية و120 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في دائرة مركز شرطة بدر.



كما تحرر 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار في دائرة مركز شرطة بدر، والتحفظ على الكميات المضبوطة؛ للعرض على النيابة العامة.