«خماسية الأهلي».. نتائج تاريخية لـ«صن داونز»

عاد الفريق الجنوب الافريقى صن داونز الجنوب، إلى تحقيق انتصاراته التاريخية بالفوز على كوتي دي أور بطل سيشيل (11 - 1) في اللقاء الذي جاء ضمن إياب دور الـ32 من البطولة القارية.



مباراة الذهاب استطاع أن يحسمها صن داونز خارج دياره بالفوز بخمسة أهداف دون رد ليصبح مجموع المباراتين (16-1).



بهذه النتيجة أصبح صن داونز صاحب أعلى نتيجة في مباراة واحدة ليتفوق على النتيجة الذي حققها فريق الدفاع الحسني الجديدي بالفوز على بنفيكا بطل غينيا بيساو (10-0) في نسخة بطولة 2018.



وأصبح صن داونز يمتلك أعلى نتيجة في مجموع المباراتين متفوقًا على النتيجة الذي حققها أيضًا فريق يانج أفريكانز التنزاني بالفوز على إيتوال بطل جزر القمر (14 - 1) بمجموع المباراتين.



وجاء من ضمن الانتصارات التاريخية التى حققها "صن داونز" فى شباك المارد الاحمر (5-0) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتعد أكبر هزيمة للأهلي في تاريخ مشاركاته بالمسابقات الإفريقية والتي بدأت عام 1976، والأكبر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات القارية.



وقدم الأهلي عرضًا كارثيًا، ليتلقى أكبر هزيمة في تاريخه بالبطولات القارية.