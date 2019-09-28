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اقتصاد

دراسة اقتصادية توصي بالاعتماد على بدائل النفط

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:58 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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كشفت دراسة صادرة عن عدد من الباحثين في وزارة المالية، حول أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في مصر، عن أن النفط يعد سلعة ذات تأثير مباشر؛ لامتلاكه المقومات، التي يمكن أن تساعد على التطور.

ولفتت الدراسة إلى أن مصر طبقت برنامج طموح؛ لضبط الأوضاع المالية من خلال التخفيضات المتتالية؛ للدعم على منتجات الطاقة، وتطبيق ضريبة قيمة مضافة، وزيادة نسبتها إلى 14%؛ مما ساعد على خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة.

وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد بدائل عن النفط؛ نظرا لأنه مورد ناضب، والاعتماد عليه كليًا من شأنه إهمال موارد أخرى مجدية في المستقبل، وتشجيع الاستثمارات في مجالي الحفاظ على الطاقة والتحويل إلى الطاقة البديلة، وكذلك ربط أسعار النفط بسلة عملات بدلا من الدولار لتقليل تذبذب أسعار النفط.

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