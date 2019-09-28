حسام البدري المدير الفني للمنتخب يجتمع مع معاونيه ويضع خطة العمل

عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن حسام البدري اجتماعه الأول مع جهازه المعاون، حضره كل من محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني بمقر اتحاد الكرة.



وشرح البدري استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وحدد آليات توزيع العمل والاختصاصات بين أفراد الجهاز المعاون فيما يضمن متابعة دائمة ومنتظمة لمباريات الدوري العام وكذلك المباريات الإفريقية لممثلي الكرة المصرية في دوري الأبطال الإفريقي والكونفدرالية من أجل الوقوف على العناصر التي سيتم ضمها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوربية.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا بكامل نجومه الشهر المقبل في أولى الوديات الرسمية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

