مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي الان بث مباشر بدون تقطيع 28-9-2019 yalla shoot

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي لايف على ملعب ألفونسو بيريز معقل خيتافي ينطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة السادسة مساءا بتوقيت أبوظبي اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019 ميلاديًا في اللقاء الذي يقام لحساب الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني وسنلتقي عبر رابط كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر يلا شوت.



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ويدخل فريق برشلونة موقعة اليوم بعدما انتصر على فياريال بهدفين مقابل هدف ليصبح الفريق في المركز السادس لليجا الإسبانية برصيد 10 نقاط حيث لعب 6 مواجهات انتصر في ثلاث وتعادل في مباراة وخسر مواجهتين مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ويعاني الفريق الكاتالوني من غياب نجمه الأول ليونيل ميسي والذي تعرض لإصابة في الشوط الأول ضد فياريال ويعول فالفيردي مدرب البارسا على قوته الهجومية بقيادة الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان وذلك عبر رابط الأسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بجودة متعددة.



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ويسعى فريق خيتافي لتحقيق فوز ثمين الليلة ويتواجد الفريق بعد 6 جولات في المركز العاشر برصيد 7 نقاط مشاهدة مباراة خيتافي اليوم ويعتمد جوزيه بودي ليس مدرب الفريق على أسلحته المميزة بقيادة كل من خورخي مولينا فيدال وأما ندياي دييدهيو وخايمي ماتا لتحقيق الفوز اليوم وسنشهد اللقاء معه عبر رابط في العارضة مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي كول كورة.



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ومن المقرر أن يدير الحكم خيسوس خيل مانزانو اللقاء تحكيميا وسيتم نقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 3 ويسعى خيتافي لكسر عقدة 8 سنوات لم يعرف خلالها الفوز على برشلونة في الليجا وتحديدا منذ موسم 2011 وسنتابع اللقاء معا اليوم بواسطة رابط سريع بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اون لاين.